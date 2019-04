Za letenje nam više ne trebaju strojevi već samo puno hrabrosti.

Nekada je let ljudima bio samo nedostižan san, no ljudska domišljatost uspjela nas je svejedno vinuti u nebesa. Nekada su nam za to bili potrebni strojevi, a danas je dovoljno odijelo.

Takvi letovi su adrenalinske pustolovine samo za one snažnih živaca, a u nastavku možete pogledati i zašto.