Omiljena destinacija američkih studenata postala je žarište kaosa.

Snimka iz Miami Beacha, omiljenog odredišta američkih studenata na proljetnim praznicima, šokirala je ljude na društvenim mrežama, a tamošnju policiju ponukala da pošalje upozorenje stotinama sveušilišta o neprimjerenom ponašanju studenata.

Još nije poznat motiv za masovnu tučnjavu studentica, no policija upozorava da to nije prva masovna tučnjava zbog koje su morali intervenirati. Snimke obračuna i neprimjerenog ponašanja u javnosti preplavile su društvene mreže od početka proljetnih praznika, pa je policija odlučila apelirati na sveučilišta i pojačati aktivnost.

U proteklih nekoliko dana zabilježene su tučnjave na plažama, na ulicama i u klubovima, a na jednoj snimci iz prometa zabilježen je vozač koji toči alkohol djevojci u susjednom automobilu

Neke od prizora koji su lokalnom stanovništvu postali svakodnevica, a šokiraju sve ostale, možete pogledati u nastavku.

Fight at south beach pt.2 memorial weekend Crazy in Miami stop coming to Miami starting shit🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🙅🏾‍♂️🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/54hEuA73Ij