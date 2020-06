Skočila je u jezero, a labudovi su joj jasno pokazali da nije dobrodošla.

Neke životinje treba izbjegavati u širokom luku jer agresivno brane svoj teritorij, a jedna djevojka nije znala da se u njih ubrajaju i labudovi. To je naučila kad je skočila u jezero dok ju je dečko snimao za Instagram, no ubrzo je i on morao skočiti u vodu kako bi je obranio od agresivnih labudova kojima je smetao uljez u jezeru.

Snimka je svejedno završila na Instagramu pa opasne labudove na djelu možete pogledati u nastavku.