Ignorirale su znakove upozorenja pa onda same otkrile zašto su postavljena.

Iako su zabranjene stvari vrlo privlačne, obično postoje dobri razlozi za zabranu. Anđeoska uvala na Baliju prekrasno je mjesto obrubljeno prirodnim upozorenjima u obliku oštrih stijena, ali i znakovima upozorenja da se ne smije spuštati u uvalu.

No, turisti koji ignoriraju upozorenja, vrlo brzo shvate zašto su znakovi postavljeni kad se pojave ogromni valovi koji ih počinju bacati po stijenama ili ih odvuku u more. To su otkrile i djevojke sa snimke koja se proširila društvenim mrežama, a možete je pogledati u nastavku.