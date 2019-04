Bujna djevojka oduševljava svojim izgledom i talentom.

Jem Wolfie djevojka je iz Australije koja na Instagramu ima više od dva milijuna obožavatelja kojima svakodnevno pokazuje svoje impresivne vještine rukovanja loptama. Jem se povremeno voli pohvaliti svojim oblinama, a najpopularnije su objave one na kojima kombinira oboje.

Neke od snimaka koje su oduševile publiku prenosimo u nastavku pa se i sami možete uvjeriti u njezine talente.

