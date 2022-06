Usporedili ponašanje svatova prije prvog i nakon posljednjeg pića, a rezultati nasmijali gledatelje.

U videu koji je postao hit na društvenim mrežama snimljeni su ljudi na vjenčanjima kako konzumiraju svoje prvo i posljednje piće večeri. Drastična razlika u ponašanju pri prvom i ko zna kojem piću kasnije nasmijala je gledatelje, a u nastavku možete provjeriti zašto.

Dramatične posljedice konzumiranja alkohola na svadbi svakako pogledajte u videu koji prenosimo u nastavku.

First and last drink footage is hillarious. Why has no one done this before? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/KAZ367uwaS