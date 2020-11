Snimio je prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao policijski auto i podijelio snimku na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka iz Budimpešte na kojoj je zabilježen trenutak u kojem je policijski automobil prolazio kroz raskrižje i našao se na putu automobila koji je prolazio okomitom trakom kroz zeleno svjetlo.

Pored policijskog automobila našao se biciklist koji se zaustavio jer je vidio nadolazeći automobil, no policajcima je to promaklo, pa je došlo do sudara. Biciklist je snimio nesreću, a možete je pogledati u nastavku.