Ova je godina jedna velika nezgoda sama po sebi, no i u njoj se mogu naći urnebesni trenuci.

O 2020. godini sigurno će se učiti na satovima povijesti, no udžbenici neće spominjati sve one male trenutke koji su ove godine ljudima popravili dan. Neki od takvih trenutaka su i nezgode i padovi koji su možda bili neugodni ili bolni u danom trenutku, no s vremenskim odmakom dobro su nasmijali i protagoniste i gledatelje.

Neki od najluđih padova i nezgoda skupljeni su u kompilaciji koju prenosimo u nastavku pa svakako pogledajte nezgode koje su obilježile prvu polovicu najduže godine u povijesti.