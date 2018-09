Krupna zlostavljačica odabrala je krivu žrtvu i na kraju ostala osramoćena i s pokojom modricom.

Društvenim mrežama kruži snimka obračun dvije djevojke, a njihovu tučnjavu do sada je pogledalo više od 10 milijuna znatiželjnika. Na snimci je zabilježena krupnija djevojka koja provocira sitnu navijačicu u uniformi te je u jednom trenutku udari šakom u glavu.

Iako je navijačica pokušala smiriti situaciju i poručila zlostavljačici da se ne želi tući, nije joj ostala dužna pa je istog trenutka uzvratila da bi na kraju uspjela prizemljiti krupniju curu hrvačkim potezom, na opće oduševljenje promatrača. Video je podijelila sestra navijačice koja je uz snimku napisala: "Moja mlađa sestra završila je u tučnjavi i mislim da nikad nisam bila ponosnija na nju. Imala je telefon u ruci i sve, TO JE MOJA SESTRA, IDEMOOOO!!!". Snimka je vrlo brzo postala viralna, a možete je pogledati u nastavku.

so my little sister got in a fight tonight and i don’t think i’ve ever been more proud 😂😂 with her phone in her hand & everything lmao THATS MY MF SISTER LETS GOOOOOOO pic.twitter.com/8Bpxc30d0Z