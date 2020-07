Ako vam nazivi filmova nikad nisu imali smisla, niste jedini.

Društvenim mrežama kruži video u kojem se objašnjava zašto svaki film sage ''Zvjezdanih ratova'' ima krivi naziv koji puno bolje odgovara nekom drugom nastavku. Primjerice, prva epizoda ima naziv ''Fantomska prijetnja'', a kako u njoj upoznajemo lik Anakina Skywalkera, puno bolje mu odgovara naziv ''Uspon Skywalkera'', koji pak nosi 9. epizoda kojoj bi prema radnji filma bolje odgovarao naziv ''Fantomska prijetnja''.

Kako bi se zapravo trebale zvati epizode ''Zviezdanih ratova'' svakako pogledajte u videu koji je mnogim ljubiteljima sage otvorio oči.

Every Star Wars Film has the wrong title. pic.twitter.com/mL0nFVvKAn