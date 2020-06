Florida je uvela obvezu nošenja maski u javnosti, no nekim građanima to se nije svidjelo.

Rasprava o nošenju maski u Americi je poprimila tragikomične razmjere pa je tako na nedavnoj javnoj raspravi oko nošenja maski održanoj u West Palm Beachu na Floridi zabilježen nemali broj ljudi koji su raspolagali lažnim informacijama i suludim idejama.

Među njima su se našli oni koji su tvrdili da maske ubijaju jer su ''đavolje djelo koje nam želi uništiti bogomdani dišni sustav'', da su za sve krivi Bill Gates i 5G mreža, a našla se i jedna žena koja je objasnila da ne nosi masku zbog istog razloga zbog kojeg ne nosi ni gaće – da stvari mogu disati.

Neke od osebujnih nastupa s javne rasprave možete pogledati u nastavku, nadamo da će vas njihovi apsurdni argumenti samo nasmijati te da vas neće zaraziti svojim suludim idejama.

Florida woman "I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear, things gotta breathe" pic.twitter.com/ww1EiZDP99 — gifdsports (@gifdsports) June 24, 2020

This angry Florida woman argued today against the mask mandate, while bringing up the devil, 5G, Bill Gates, Hillary Clinton, "the pedophiles" and the deep state.



Enjoy... pic.twitter.com/yqKUZNQYLQ — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 24, 2020