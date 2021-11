Ne postoje razgradive vlažne maramice, unatoč tome što piše na ambalaži.

Vlažne maramice, bilo one za djecu ili za odrasle, povremeno dolaze s natpisima da ih je sigurno baciti u WC, no praksa na terenu je posve drugačija. Iako će voda isprati takve maramice iz vaše školjke, one se neće razgraditi pa će štetu prije ili kasnije morati netko sanirati.

Jedan od njih je i zaposlenik hitnih intervencija koji se bavi čišćenjem septičkih jama. Iako je njegov posao mnogima nesnosan, on redovito objavljuje prizore kojima pokušava educirati javnost, kako o svojem poslu, tako i o čestim pogreškama koje mogu dovesti do velikih problema.

Jedan od najvećih problema u zadnjim godinama je odbacivanje vlažnih maramica u WC školjke, koje se onda samo skupljaju dok stvar ne prekipi. S problemom vlažnih maramica nose se i gradske kanalizacije koje troše milijune godišnje na sanaciju oštećenja u infrastrukturi nastalih zbog ove pošasti.

Kako izgleda samo jedno takvo začepljenje, te kako ovaj zaposlenih hitnih intervencija svakodnevno širi pozitivu objavama s radnog mjesta, svakako provjerite u nastavku.