Naručila je haljinu preko interneta, a razlika između slike i proizvoda nasmijala ju je do suza.

Jodie Howard iz Irske kupila je zelenu prozirnu haljinu u online trgovini, a ono što je dobila nasmijalo ju je do suza. Jodie je na Twitteru objavila svoju rekaciju kojom je nasmijala tisuće ljudi, a objavila je i fotografiju na kojoj pokazuje kako haljina izgleda na njoj, a kako na modelu iz online trgovine.

Kako je zapravo izgledala senzualna haljina u koju se zaljubila na prvi pogled, svakako pogledajte u nastavku, njezina reakcija sigurno će nasmijati i vas.

So I ordered a dress of an Instagram page called Lux Noire, and This is what came. pic.twitter.com/NGA3wzIzI4

This is what the dress should have looked like compared to what it actually looked like. 😃😂😂 pic.twitter.com/hZ0foKDqsJ