Kći se dala u bijeg, no mama je imala skriveno oružje zbog kojeg je sad planetarno popularna.

Adolescenti vole misliti da su nepobjedivi i da im roditelji ne mogu baš ništa, no jedna mama postala je internetski hit jer je uspjela svojoj neposlušnoj kćeri dokazati suprotno. Snimka mame proširila se društvenim mrežama jer je na njoj snimljena kako baca natikaču na kćer u bijegu i uspijeva je pogoditi na udaljenosti od preko pedeset metara.

Njezin pogodak nasmijao je milijune gledatelja diljem svijeta, a snimku mame koja natikačom rukuje kao snajperom svakako pogledajte u nastavku.

Never and I mean NEVER underestimate the power and capabilities of the chancla. pic.twitter.com/CI1k8VI0Ef