Na snimci iz Zadra zabilježen je neuspješni pokušaj izlaska s parkinga koji je probudio susjede.

Društvenim mrežama kruži snimka iz Zadra na kojoj je zabilježen pokušaj izlaska s parkirnog mjesta pri kojem je za sada nepoznata osoba za upravljačem punu minutu izvodila manevre, pritom udarajući vozilo ispred sebe.

Iako se sa snimke čini da je vozač imao dovoljno prostora da izađe s parkirnog mjesta bez oštećivanja imovine, na kraju mu to nije uspjelo. Snimka je izazvala lavinu komentare pa neki pišu: ''Čekaj…. pa tko god da bio za volanom udario je drugo auto. LUPIO U DRUGO AUTO i ode. I ode. Kao da se ništa nije dogodilo. Majke ti… Toj osobi pod hitno treba oduzeti vozačku. Ubit će nekoga''.

''Krive su autoškole, puštaju ih na cestu ko muve bez glave. Prije dok nisi usavršio osnove nisi izašao na cestu. A tri dila ih se ne zna parkirati'', piše u drugom komentaru.

''Često viđam ovakve. Samo mi nije jasno kako je to položilo? Dal’ se to sve s godinama zaboravi? Ovakvi mi djeluju k’o da djeca pokušavaju “de da vidim kako je to vozit!'', piše u još jednom komentaru.

Snimku objavljenu na stranici Prometne zgode i nezgode možete pogledati u nastavku pa provjerite što se sve događa kad se zaborave osnove parkiranja.