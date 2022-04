Reakcija novinarke postala je hit na društvenim mrežama, pogledajte kako se snašla.

Društvenim mrežama kruži objava novinarke Jacqueline Matter na kojoj je zabilježena situacija koju je doživjela za vrijeme snimanja reportaže. Dok je snimala reportažu u Marylandu (SAD), iza nje se pojavio dječak koji je počeo vrištati.

Reporterka se okrenula i rekla mu da program nije uživo, što je vidno razočaralo dječaka. No, dječak je ipak doživio svojih pet minuta slave jer je novinarka objavila interakciju na društvenim mrežama.

Njezina pribrana reakcija na nezgodnu situaciju nasmijala je ljude diljem svijeta, a možete je pogledati u nastavku.

Some people just really love FOX5, am I right? 😂@fox5dc pic.twitter.com/LAS4r59nT0