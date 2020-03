Komičar je shvatio kako može spriječiti susjeda u puštanju glasne glazbe.

Nije svima bajno raditi od kuće pa se tako osim s članovima obitelji moraju nositi i s besposlenim susjednima kojima se baš pušta glasna glazba. Komičar Matt O'Brien pokazao je potencijalno rješenje koje možda pomogne i drugima.

On je snimio posebnu pjesmicu za svojeg susjeda kojom mu poručuje da preglasno pušta glazbu, a onda se spojio na njegov zvučni sustav preko Bluetootha. Rezultate možete pogledati u nastavku.

just a reminder that if your fellow self quarantining neighbors are being too loud you might be able to connect to their Bluetooth speaker

