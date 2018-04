Mason Ramsey iz Golconde u američkoj saveznoj državi Illinois zapjevao je u trgovačkom lancu Walmarta i postao zvijezda.

Jodlanje 11-godišnjeg Masona Ramseyja iz SAD-a impresioniralo je Walmartove djelatnike pa su ga snimili i video objavili na Twitteru. ''Mason Ramsey izjodlao je svoj put do naših srca i prolaza, pa smo priredili koncert na njegovoj lokaciji Walmarta kako bi mu omogućili da zasja'', napisali su na Twitteru.

