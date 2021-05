Uspjeli su izvući žrtvu iz zapaljenog automobila trenutak prije eksplozije.

Društvenim mrežama kruži snimka iz Austina (SAD) na kojoj je zabilježen trenutak u kojem su policajci Chandler Carrera i Eddie Pineda izvukli žrtvu iz gorućeg automobila trenutak prije nego što je automobil ekspolodirao.

Na snimci koju je zabilježila slučajna prolaznica vidljive su dvije eksplozije, jedna zbog koje je snimateljica izgubila ravnotežu i druga koja je potpuno uništila automobil. Prema izjavama svjedoka, vozač je doživio napadaj za volanom i stao na gas dok je bio parkiran.

Motor automobila se počeo dimiti te se uskoro zapalio, a prije nego što su na mjesto nesreće stigli vatrogasci, dva policajca pokušala su izvući žrtvu iz automobila. Policajci su uspjeli razbiti prozor i izvući žrtvu trenutak prije eksplozije zbog koje je cijeli automobil progutala vatra.

Žrtva je završila u bolnici u teškom stanju zbog udisanja dima, no zahvaljujući brzoj reakciji hrabrih policajaca, najgori ishod je izbjegnut. Snimku cijele akcije spašavanja koju je zabilježila slučajna prolaznica, a na društvenim mrežama podijelili vatrogasci, možete pogledati u nastavku.

We salute our brothers in blue from @Austin_Police—Officers Chandler Carrera and Eddie Pineda—who bravely risked their own lives at this car fire yesterday just before we arrived, smashing the window and dragging the man to safety. 💙 https://t.co/w9x43ljiuo 📹 © Natalie Madden pic.twitter.com/e8Ouq2BhLo