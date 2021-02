Francuske službe spašavanja izvele su manevar helikopterom koji je oduševio ljude iz cijelog svijeta.

Društvenim mrežama širi se snimka akcije spašavanja koja je u siječnju 2019. snimljena u francuskim Alpama na visini od 2200 metara. Snimku je snimio jedan od skijaša koji su zaglavili na planini kad im je prijatelj ozlijeđen i nije se mogao kretati.

U snimci koja izgleda kao prizor iz akcijskog filma zabilježen je nevjerojatan manevar pilota helikoptera koji se uspio približiti planini i tako stajati dok se odvijala akcija spašavanja, unatoč snažnom vjetru.

Francuska policija kaže da se taj manevar redovito vježba kako bi se mogao koristiti u situacijama u kojima je vrijeme ključno pa helikopter nema vremena sletjeti. U ovom slučaju vladao je strah od nagle promjene vremenskih uvjeta, a manevar koji je oduševio ljude diljem svijeta možete pogledati u nastavku.

