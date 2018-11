Više pilota prijavilo je neobične pojave iznad obale Irske, a istraga o NLO-ima je u tijeku.

U Irskoj je pokrenuta istraga o neidentificiranim letećim objektima koje je prijavilo nekoliko pilota 9. studenog oko sedam sati ujutro. Jedna pilotkinja na letu iz kanadskog Montreala prema londonskom Heathrowu uočila je bliješteće objekte koji su se kretali velikom brzinom.

Objekte je zamijetila iznad irske obale pa je kontaktirala kontrolu leta kako bi provjerila radi li se o vojnim vježbama, prenosi BBC. Tvrdi da je bila riječ o vrlo jarkim svjetlima koja su se kretala uz njezin zrakoplov, a onda velikom brzinom udaljila prema sjeveru.

Razgovoru se priključio pilot koji je tvrdio da je možda riječ o meteoru ili drugim objektima koji su ušli u atmosferu jer je i sam uočio nekoliko objekata koji su se kretali u istom smjeru i isijavali jarku svjetlost.

Drugi pilot kazao je da je brzina objekta bila "astronomska", dva puta brža od brzine zvuka, a još jedan pilot koji je prijavio neobičnu pojavu tvrdi da je vidio dva sjajna objekta koja su se iznenadno vinula u zrak nevjerojatnom brzinom.

Slučaj je zbog brojnih prijava privukao pažnju te je pokrenuta istraga, a glasnogovornik zračne luke Shannon, koja je zaprimila prijave, kaže da ne misle komentirati istragu u tijeku.

