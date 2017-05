Znanstvenici su otkrili da vizualni korteks ljudskog mozga posjeduje osobinu predviđanja budućnosti. Zanimljiva činjenica je da mi to radimo potpuno nesvjesno, kao automatizirani odgovor na svijet oko nas.

Pored utvrđivanja što jednostavno vidite očima, ovaj dio mozga ima i drugu ulogu: predviđanje budućnosti.

Sudionici su napravili eksperimet u kojemu su osobe gledale u bijelu točku koja se kreće preko ekrana. Ponavljali bi to nekoliko puta. Dok se to događalo, znanstvenici su skenirali vizualni korteks i bilježili što se događalo. Nakon toga su im prikazane iste točke, ali ovaj put one se nisu kretale. Unatoč tome što se nisu kretale, primijetili su da vizualni korteks još uvijek pokazuje isti uzorak aktivnosti kao da se točka kreće. Jednostavno rečeno, mozak je naučio iz prethodnog iskustva i predvidio je što će se dogoditi sljedeće, prenosi Huffpost.

Ono što ga čini zanimljivim jest to što nije nešto što svjesno znamo da radimo. Da bi to dokazali, opet su pokazali pokretne točkice, ali ovaj put su tražili od sudionika da se usredotoče na pismo koje polako kreće u fokus iznad vrha. Dok su se usredotočili na pismo, mozak je i dalje predvidio pokretne točke, što upućuje na to da je to automatizirani odgovor.

"Naš vizualni korteks može konstantno predvidjeti događaje koji se događaju svakodnevno oko nas: rotirajući krak vjetrenjača ili kako uhvatiti loptu koja se kreće prema nama", objašnjava vodeći znanstvenik Matthias Ekman.

Znanstvenici će sada tražiti da otkriju koja su druga područja mozga uključena u ovo "šesto čulo". Ekman je rekao: "Očekujemo da hipokampus - područje mozga povezano s pamćenjem - ima važnu ulogu u tom procesu."