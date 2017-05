Uz suradnju Rotary kluba Zagreb Centar i Rotary kluba Gleisdorf iz Austrije, te brojnih rotary klubova i distrikata iz Hrvatske, Austrije, USA i Brazila, te uz potporu The Rotary Foundation koja ove godine slavi 100.obljetnicu osnutka, prikupljeno je 745.245 kuna za kupnju nove opreme za Srednju školu u Glini.

Uz sudjelovanje Županije i grada Gline s gotovo pola milijuna kuna obnovljene su i učionice u kojima se nova oprema koristi.

Tako je u Glini je u utorak, 16. svibnja 2017. održano svečano otvorenje učionica opremljenih Rotary Global Grant sredstvima u vrijednosti od gotovo 750 000 kuna i svečana proslava primopredaje projekta „Glina – most u bolju budućnost“ uz nazočnost brojnih rotarijanaca i predstavnika lokalne zajednice.

Dobrodošlicu uzvanicima poželjela je ravnateljica škole Marija Margušić-Novosel i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Rosandić. Predsjednica Rotary kluba Zagreb centar, Marina Ajduković tom je prigodom izjavila: „Učenici Srednje škole Gline su demonstrirali na koji način već koriste novu opremu i pri tome pokazali iznimnu inovativnost. Posvećenost njihovih nastavnika i njihova motiviranost da stvaraju pokazuje da je oprema došla „u prave ruke“ i da možemo očekivati dugoročne pozitivne učinke ove donacije. I ovaj puta se želimo zahvaliti svim donatorima koji su uz RC Zagreb Centar sudjelovali u ovom vrijednom projektu koji pokazuje snagu Rotary zajednice koja udruženo, u zajedništvu s lokalnim zajednicama, može potaknuti promjenu i dati nove perspektive mladima.“

Obnovljeni su kabineti elektrotehnike i za vježbe iz elektronike, kupljeni razni alati, aparati za zavarivanje, elektromotori, oprema za knjižnicu, mjerni uređaji i ostala sitna oprema. Također, nabavljen je software za knjižnicu, tako da će nastavnici, profesori, te učenici brojnih obrazovnih programa i aktivnosti moći koristiti najsuvremenije tehnologije. Osim donacije opreme, osigurana je i edukacija nastavnika i učenika, a već su održane one iz robotike i informatike. Uza sve to, školi je donirana foto-oprema kao i ona za informatiku i robotiku koje su odmah uključene u nastavu i u različite izvannastavne aktivnosti učenika Srednje škole Glina.

„U Glini smo svjedočili kako to izgleda kada se oko jedne ideje kako nekome svrsishodno i dugoročno pomoći okupi gupa vrijednih ljudi, pljune u šake i krene na posao. Rotary je još jednom pokazao da zna prepoznati sredinu koja će svojim doprinosom ovu donaciju u Srednju školu Glina pretvorti u rasadnik novih znanja i vještina“, ističe Ratimir Orešković, voditelj odbora za Rotary zakladu Rotary kluba Zagreb Centar i ovog projekta.

Iako je ovime službeno završen gotovo dvogodišnji projekt Rotary klub Zagreb Centar, klub nastavlja s aktivnostima usmjerenim na pomaganje mladima. Osim ove donacije u Glini, tako Rotary klub Zagreb Centar već deset godina provodi program stipendiranja nadarenih srednjoškolaca i studenata iz vlastitog Fonda „Gordan Čačić“ koji ove godine pomaže trideset izvrsnih mladih ljudi.