Fortrade, svim čitateljima Dnevnika, daje besplatnih 50 EURA za trgovanje cijenom dionica Alibabe (takozvani CFD-ovi), na svjetskoj burzi, jedinoj burzi na kojoj možete trgovati i kada cijene rastu, ali i kada cijene padaju.

Rast prihoda

S namjerom da i u SAD (pre)uzme veći dio kolača, Alibaba preko AliExpress-a ima još veće planove. Elektronska trgovina u Kini prošle godine je zabilježila rast od 33%. Čini se da su mogućnosti rasta kompanije u Kini daleko od iscrpljenih. Ova kompanija u kontinuitetu bilježi dvocifrene stope rasta prihoda, a u drugom kvartalu 2016. godine, ostvaren je rast od 55% što, ukupno, za prvu polovinu ove godine čini najviši rast za posljednje dvije godine.



Izlazak na burzu

Alibaba je osnovana 1999. godine, a u rujnu 2014. godine sprovedena je najveća inicijalna javna ponuda dionica na burzi u New Yorku, čime je ogromna kineska kompanija postala globalni igrač. Alibaba se postavila kao vodeći medijum elektronske trgovine, ne samo u Kini i Aziji, već i kao pretendent na veliko tržište Rusije, Brazila, Španjolske itd. sa ciljem da distribuira kineske i druge proizvode cijelom svijetu.

Alibaba i Donald Trump

Od početka prošle godine do listopada cijena dionica Alibabe je porasla preko 30%. Poslije američkih predsjedničkih izbora, dionice Alibabe su u silaznom trendu za razliku od ostatka tržišta. Predizborna retorika Donalda Trampa, u pravcu većeg protekcionizma SAD-a, posebno u odnosu na Kinu, utjecala je na slabljenje interesiranja investitora za dionicama Alibabe. To stanje je trajalo sve do kraja prosinca. Međutim, pad je zaustavljen i čini se da je kineski gigant ponovno na krilima inicijative svog glavnog vizionara, Jacka Maa. On se prije neki dan sastao sa budućim predsjednikom SAD-a u namjeri da mu izloži ekonomske planove o budućem rastu.

Fortrade Ltd je autoriziran i reguliran u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

Ugovori za razliku u cijeni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na financijski leverage i nose visoku razinu rizika za Vaš kapital jer cijene mogu brzo postati nepovoljne za Vas. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i stoga morate biti sigurni da ste razumjeli rizike, a potražite i neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, tražbinu niti transakciju, glede bilo kojega financijskog instrumenta. Gubici mogu nadmašiti Vaše depozite i od Vas bi se mogle očekivati dodatne uplate. Fortrade ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu proisteći. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti jamstvo za točnost ili potpunost ovih podataka. Slijedom toga, svaka osoba koja postupi prema njima, radi to u potpunosti na vlastiti rizik.