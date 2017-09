Treba li Vam novac iz bilo kojeg razloga „već jučer“, ne tražite dalje - OTP banka nudi povoljne gotovinske kredite u kunama i eurima, uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu

Pokvaren hladnjak nikako nije cool, ali ne treba vam zadati glavobolju jer gotovinskim kreditima OTP banke rješavate ovakve nepredviđene probleme ili ispunjavate želje poput dugo planiranih putovanja!

Odabirom gotovinskog kredita u kunama možete koristiti prednost fiksne kamatne stope 6,49% godišnje (EKS 7,02%) uz rok otplate do 10 godina, uz uvjet da neopterećeni dio vaše neto plaće iznosi jedan mjesečni anuitet uvećan za 4.000 kuna. OTP banka ponudu prilagođava svim potrebama pa se gotovinski krediti u kunama ugovaraju do iznosa od 225.000 kuna s rokom otplate do 10 godina, a mogu se ugovoriti i s fiksnom kamatnom stopom 7,49% (EKS 8,10%) te s promjenjivom kamatnom stopom 7,97% (EKS 8,62%).

Odlučite li se za gotovinski kredit u eurima OTP banka nudi kredit s fiksnom kamatnom stopom od 5,49% godišnje (EKS 5,96%) uz rok otplate do 10 godina, također uz uvjet da je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 4.000 kuna. Vodeći brigu o potrebama i mogućnostima klijenata, tu je i gotovinski kredit do 30.000 eura s rokom otplate do 10 godina s fiksnom kamatnom stopom 6,99% (EKS 7,56%), a gotovinski kredit u eurima možete ugovoriti i uz promjenjivu kamatnu stopu od 7,02% godišnje (EKS 7,60%) s istim rokom otplate.

Na mrežnim stranicama www.otpbanka.hr možete povjeriti sve detalje ponude, iskoristiti kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste u skladu s vlastitim potrebama i mogućnostima odredili optimalan iznos i ratu kredita te dobiti informaciju o potrebnoj dokumentaciji za ugovaranje.