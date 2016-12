Ako je suditi prema tisućama objava na društvenoj mreži Twitter, većina ljudi neće 2016. godinu pamtiti po dobrome. Svašta se godini na izmaku zamjera, u prvome redu krvavi sukobi, ali i to što je od nas otela čitav niz vrhunskih umjetnika.

George Michael, David Bowie, Prince, Leonard Cohen, Gene Wilder, Carrie Fisher tek su neki od velikana bez kojih smo ostali, ali objave govore i to da nismo ostali bez nade, vjere da će 2017. godina biti daleko bolja.

Po čemu ćete vi pamtiti 2016.? Kako biste je opisali u četiri riječi? Pogledajte u nastavku neke od objava na Twitteru, možda u njima pronađete inspiraciju.

what the actual fuck #2016In4Words — ruby (@bittetoetetmich) December 29, 2016

#2016in4words: Worst year ever. Yes that's only 3 words cus 2016 doesn't deserve a fourth word. — Richard Juan (@richardjuan) December 29, 2016

Wanna take anyone else? #2016In4Words — Bibi Lils (@iluvbibi1) December 29, 2016

I survived 2016 , kids #2016In4Words — Ryaan (@Horridboi) December 29, 2016

Please don't come again

#2016In4Words — Sheikh Haroon (@Oye_Sheikh) December 29, 2016

Is it over yet? #2016In4Words — Carter Reynolds (@carterreynolds) December 29, 2016

#2016In4Words Guess who died today — Isabull (@isabellesk8) December 29, 2016

At least I tried #2016In4Words — Kaleb Mitchell (@kalebmitchell97) December 29, 2016

Memes removed the pain #2016In4Words — memes (@memeprovider) December 29, 2016

#2016In4Words the fuck was that? — misguided ghost (@michealaleeming) December 28, 2016

Humans but no humanity#2016in4words — Lulu (@Thatlazygirlena) December 28, 2016

What a bumpy ride! #2016In4Words — Phillip Mercado (@PhiLeLep) December 29, 2016

Thank God I survived.#2016in4Words — John Lennon (@azlanjohari) December 29, 2016

#2016In4Words Brought Us Closer Together — George Ashington (@GeorgeAshington) December 29, 2016

Kill 'em with Kindness #2016In4Words — dinah j (@ceyocabeyo) December 29, 2016

Houston, we have a problem #2016in4words — Justin Day (@salescopyonline) December 29, 2016

#2016in4Words

please make it stop! — Dermot Lynott (@DermotLynott) December 29, 2016