U novu E-klasu sjedat ćete bez stresa jer posjeduje i sustav koji može vozača upozoriti na smanjenje pažnje i umor.

Prepoznatljiv dizajn nove E-klase s poznatim proporcijima Mercedes-Benz limuzina, produženom karoserijom s velikim kotačima ovaj automobil sa sportskom notom čini iznimno profinjenim. Nova linija može se pohvaliti i prvoklasnom unutrašnjošću, prostranom arhitekturom s opcijskim kožnim presvlakama, ergonomskim sjedalima savršenima za duga putovanja te grijanim naslonom za ruke u vratima i na središnjoj konzoli. Osim sustava glasovnih naredbi, po prvi put u nekom automobilu pojavljuju se na dodir osjetljive kontrolne tipke na upravljaču koje vozaču omogućuju kontrolu nad cijelim informacijsko-zabavnim sustavom uz pomoć prstiju bez skidanja ruku s upravljača.

Top model E63s AMG snage čak 612KS ubrzava od 0 do 100 km/h za 3,4 sekunde

Nova linija Mercedes Benz limuzina s najsnažnijim motorom koji je ikada ugrađen u neku E-klasu postiže ubrzanje od 0 do 100 km/h za 3,4 sekunde. Svi modeli standardno su opremljeni devetstupanjskim automatskim mjenjačem koji omogućuje brze promjene stupnjeva i dozvoljava vožnju pri niskom broju okretaja, što je posebno korisno za visoku učinkovitost i nisku razinu buke. Opcijski pogon na sve kotače omogućava optimalno prianjanje skroz do fizikalne granice, bez obzira na uvjete na cesti.

Najinteligentnija limuzina u klasi

E-klasa zaslužuje titulu najinteligentnije limuzine u svojoj klasi zbog svojih pametnih sustava podrške vozaču koji omogućuju poluautonomnu vožnju, a možete ga i otključati uporabom pametnog telefona. Uz već spomenute sustave, opcijski paket uključuje i mogućnost automatskog održavanja pravilne udaljenosti do vozila ispred. To vozaču može olakšati vožnju, koji više tijekom normalne vožnje ne mora koristiti kočnicu ili gas. Po prvi put, također može detektirati opasne situacije povezane s zaustavljenim vozilima na kraju kolone, kada nema dovoljno prostora za manevriranje i u tim situacijama ranije aktivirati autonomno kočenje. S tim u svezi, u mogućnosti je u potpunosti izbjeći sudar do brzina od 100 km/h ili značajno smanjiti težinu sudara pri brzinama iznad ove granice. Ova linija posjeduje i sustav koji omogućuje parkiranje vozila u i iz garaža i parkirnih mjesta daljinskim putem uz pomoć aplikacije na pametnom telefonu, što putnicima omogućuje lak ulazak i izlazak iz automobila, čak i kada za to ima malo prostora. E-klasa se za sada nudi kao limuzina, karavan i coupe a uskoro i kao cabriolet.