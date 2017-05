Ono što "američki narod treba jest predsjednik koji nije impulzivan, predsjednik koji nije emocionalan, predsjednik koji je promišljen", kazao je republikanac Mike Coffman te istaknuo kako umjesto toga dobivaju kaos u Bijeloj kući i "zbunjenost u umovima američkog naroda".

Članovi Kongresa SAD-a ne skrivaju iscrpljenost i iritaciju nakon možda i najturbulentnijeg tjedna otkad je predsjednikom te zemlje postao Donald Trump. "Iscrpljen sam", izjavio je republikanac iz Floride Tom Rooney izlazeći iz Capitol Hilla u petak popodne.

Naime, u ponedjeljak je procurilo kako je Trump odavao povjerljive informacije Rusiji, a potom je isplivao i dopis sad već bivšeg šefa FBI-ja Jamesa Comeyja u kojem on tvrdi da je Trump od njega zatražio da obustavi istragu protiv bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.

Mark Walker, republikanac iz Sjeverne Karoline, kazao je CNN-u da u ovom trenutku možda postoji "puno više dima nego vatre", ali i kako ne može poreći da je to zbunjujuće. "Kadgod imate posla s takvim stvarima, morate trošiti energiju, vrijeme i resurse, što znači da se ne možete baviti ostalim stvarima koje trebate raditi", kazao je on.

Walker i Rooney izjavili su to nekoliko sati prije no što je procurio još jedan Trumpov gaf: novinari New York Timesa došli su dokumenta s dijelom transkripta razgovora između Donalda Trumpa i ruske delegacije koji se odvijao u Ovalnom uredu 10. svibnja. Odnosno, sadržaj dokumenta novinarima je prepričao jedan američki dužnosnik.

Trump je navodno na tom sastanku obavijestio šefa ruske diplomacije Sergeja Lavrova da je dao otkaz direktoru FBI-ja Jamesu Comeyju. "Upravo sam dao otkaz šefu FBI-ja. Bio je lud, ma baš totalni luđak", kazao je Trump Rusima. "Bio sam pod velikim pritiskom zbog situacije s Rusijom. Sada toga više nema", ustvrdio je američki predsjednik.

Republikancima na Capitol Hillu, bez obzira na javno deklariranu podršku Trumpu, sve je teže "progutati" sve Trumpove bombastične gafove i provokativne objave na Twitteru. Mike Coffman, republikanac iz Kolorada, kazao je kako "u Bijeloj kući vlada kaos" te da je "tjedan bio nevjerojatno stresan".

"Nije pitanje što predsjednik može učiniti, pitanje je što predsjednik može prestati raditi. On nije uspio stvoriti stožer, nije prestao biti kandidatom i počeo biti predsjednikom", rekao je Coffman. "Ono što treba učiniti jest biti predsjednik. Treba prestati s ovim smiješnim tvitanjem. Nacija mora znati da ima predsjednika koji ju je spreman voditi u ratu, a ne gledati njegovo ratovanje na Twitteru s Rosie O'Donnell."

Dodao je kako u konačnici ono što "američki narod treba jest predsjednik koji nije impulzivan, predsjednik koji nije emocionalan, predsjednik koji je promišljen" te istaknuo kako umjesto toga dobivaju kaos u Bijeloj kući i "zbunjenost u umovima američkog naroda".