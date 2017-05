Američki predsjednik Donald Trump je navodno odao povjerljive informacije ruskim dužnosnicima tijekom razgovora, izjavili su neimenovani američki dužnosnici.

Za vrijeme razgovora s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom i ambasadorom Sergejom Kisljakom, američki predsjednik je počeo opisivati detalje o prijetnjama Islamske države povezanima s korištenjem laptopa u avionima.

Donald Trump je na taj način navodno otkrio visoko povjerljive informacije ruskim gostima koji su boravili u Bijeloj kući i na taj način ugrozio izvore koji su od kritičnog značaja u prikupljanju podataka o Islamskoj državi. Informacije koje je tako Trump otkrio su Americi dostavljene od strane jednog američkog partnera preko dogovora o dijeljenju informacija, a zbog osjetljivosti te operacije, detalji informacija nisu poznati ni američkim saveznicima i pristup njima je ograničen čak i u samoj američkoj vladi.

Izvor nije dao dozvolu SAD-u da podijeli taj materijal s Rusijom i dužnosnici su izjavili da je Trumpova odluka da to učini ugrozila dalju suradnju s neimenovanim američkim saveznikom koji ima pristup važnim informacijama i unutrašnjim krugovima Islamske države.

U svrhu ublažavanja potencijalno počinjene štete, osoblje Bijele kuće poduzelo je posebne mjere te su kontaktirane Centralna obavještajna agencija i Nacionalna sigurnosna agencija. "Trump je odao više informacija Rusiji nego što smo ih prenijeli našim saveznicima", izjavio je jedan od dužnosnika Bijele kuće.

S obzirom da predsjednik ima ovlaštenja da deklasificira državne tajne, on zapravo nije učinio ništa protuzakonito. S druge strane, Trumpov savjetnik koji je također prisustvovao sastanku, H.R. McMaster, tvrdi da Trump nije otkrio niti izvor niti metode koje već do tada nisu bile poznate javnosti. NSA i CIA se nisu oglasile po pitanju problema, iako su od njih to tražili.

Zanimljivo je da se ovo dogodilo odmah dan nakon što je Donald Trump smjenio šefa FBI-a, Jamesa Comeya, navodeći da Comey nije sposoban efikasno voditi FBI. Njega je 2013. godine za šefa postavio bivši predsjednik Barack Obama, a u trenutku otkaza, Comey je bio glavni nadzornik u istrazi o navodnim vezama Trumpovog izbornog tima s Rusijom.