Obraćajući se hodočasnicima na Trgu svetoga Petra, osamdesetgodišnji Franjo ih je upitao: "Što bi se dogodilo kad bismo se prema Bibliji odnosili kao prema mobilnim telefonima? Kad bismo se vratili po nju, ako bismo je zaboravili? Kad bismo je uvijek nosili sa sobom, čak i malu džepnu verziju? A kad bismo čitali Božje poruke u Bibliji poput poruka u mobilnim telefonima?"

Usporedbu je potom nazvao paradoksalnom, kazavši kako Biblija treba biti izvor promišljanja. Dodao je da bi čitanje Biblije trebalo ljudima pomoći da se odupru svakodnevnim iskušenjima.

Papa Franjo redovito pozira na selfiejima s hodočasnicima koji mu stižu s pametnim telefonima, a njegov Twitter profil na engleskom i španjolskom jeziku ima više od 23 milijuna sljedbenika.

Prošle je godine Franjo izjavio da su internet, društvene mreže i slanje poruka "Božji dar", ukoliko se mudro koriste.

"Ne određuje tehnologija je li komunikacija vjerodostojna... to određuje ljudsko srce i naša sposobnost da sredstva koja su nam na raspolaganju mudro koristimo", rekao je.

Ovo je zadnje Papino javno pojavljivanje do petka. S najvišim članovima Rimske kurije do petka će biti u Korizmenoj duhovnoj obnovi. U vrijeme duhovnih vježbi, koje će trajati do 10. ožujka, Papa neće održavati audijencije, uključujući i onu opću srijedom. (Hina)