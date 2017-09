Primjeri Iraka i Libije uvjerili su sjevernokorejsko vodstvo kako im jedino nuklearna sredstva odvraćanja mogu osigurati zaštitu, stoga ih nikakve sankcije u tome neće osujetiti, naglašava ruski predsjednik Vladimir Putin.

Pjnogjang se neće odreći svojeg nuklearnog programa pod pritiskom sankcija i vojnih prijetnji, jer su ih primjeri u Iraku i Libiji uvjerili kako je odvraćanje nuklearnim sredstvima jedini valjan način kako osigurati vlastitu sigurnost, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin novinarima u utorak, na summitu zemalja BRICS-a u Kini.

"Nabildavanje vojne histerije u takvim uvjetima je besmisleno; to je slijepa ulica. To može dovesti do globalne, planetarne katastrofe i ogromnog gubitka ljudskih života. Ne postoji drugi način za rješenje nuklearnog problema Sjeverne Koreje, osim onog mirnim dijalogom", ističe Putin.

Tamo gdje su Irak i Libija izabrale riješiti se oružja za masovno uništenje nauštrb smanjenja pritiska sankcija, Sjeverna Koreja izabrala je put konfrontacije s globalnom zajednicom, pritom uspješno razvivši nuklearno naoružanje i trenutno, ubrzano usavršavaju sredstva njegove primjene, piše RT.

"Kao što sam rekao svojim kolegama jučer, oni će jesti i travu ali neće zaustaviti svoj program, sve dok se ne budu osjećali sigurnima. Što može vratiti njihov osjećaj sigurnosti? Ponovna uspostava međunarodnog prava", poručio je Putin.