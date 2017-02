Dejan Krstičić iz Srbije nožem je izbo svoje 40 dana stare blizance nakon svađe sa suprugom. Jedna beba preminula je na putu do bolnice, a drugi dječak je preživio sumanuti napad svog oca.

Samo par dana prije toga, Milomir Stanković umalo je ubio svoju bebu kada ju je iz sve snage bacio o pod. U tijeku svađe s mužem i jedna majka iz Lazarevca svoje je dijete bacila na krevet, a ono je srećom prošlo bez težih povreda, ali se nalazi u bolnici, piše Blic.

Nakon ovih incidenata ostalo je pitanje: Zašto su ovi roditelji nasrnuli na svoje bebe?

''Ubojstvo iz milosrđa''

Prema ocijeni psihijatra profesora Milana Milića, Krstičić je najvjerojatnije obolio od depresije s psihotičnim elementima, pa je napad na svoju djecu, blizance stare tek 40 dana, doživio kao "ubojstvo iz milosrđa".

''Pojava sumanutih ideja je kod Dejana zasnovana na bolesnoj osnovi. On je bio uvjeren da ga netko prati, proganja, da će se dogoditi nešto loše njegovoj djeci. To što je uradio u struci se naziva "ubojstvo iz milosrđa", jer je on bio uvjeren da će time spasiti svoju djecu - od mučenja, i svega onoga što je zamišljao u svojoj glavi'', kazao je profesor Milić, psihijatar u Institutu "Laza Lazarević".

Krstičić je i inače bio povučena osoba koja nije sklona verbalnom izražavanju svojih osjećaja i problema.

Planirali odlazak kod psihijatra

Od rođenja djece, 10. siječnja, kako tvrde njegovi najbliži rođaci, Dejana je uhvatio poseban strah. Strah da će mu "Šiptari oteti djecu, izvaditi i prodati njihove organe". Bio je uvjeren i da ga netko prati. Sve je to navelo njegovu suprugu da se obrati za profesionalnu pomoć. Kod psihijatra u Mitrovicu trebali su otići u utorak.

No, večer prije toga, bez povoda, Dejan je nakon večere, dok je Ana čistila stol, uzeo nož i izbo oba sina. Stariji Nemanja je preminuo od zadobivenih ozljeda na putu do bolnice. Srećom, mlađi Danilo je sada u stabilnom stanju. Pored njega u niškoj bolnici je majka Ana, dok je Dejan uhićen i nalazi se u pritvoru.

Profesor Milić kaže da bi na svaku promjenu ponašanja bliskih osoba svi trebali obratiti posebnu pažnju.

''Dejan se vjerojatno povlačio u sebe, moguće da je imao probleme sa spavanjem, apetitom. Ali onog momenta kada je počeo pričati da će mu netko oteti i ubiti djecu, obitelj je trebala reagirati. To je crveno svjetlo, u kojem svaka obitelj oboljelog mora hitno odvesti liječniku, jer samo tako može dobiti stručnu pomoć'', kazao je profesor Milić.

Nezrelost, labilnost, agresija - opasna kombinacija

Nekoliko dana prije toga, javnost je bilo šokirana sličnim incidentnom, u kojem je 22-godišnji Milomir Stanković bacio svoju kćerku, staru tek 15 dana, na pod, uslijed čega je bebi od siline udarca napukla lubanja pri čemu je jedno oko djelomično iskočilo. Profesor Milić kaže da je za ove stravične slučajeve nasilja očeva prema svojoj maloj djeci glavni uzrok emocionalna nezrelost i "nemogućnost razvijanja odnosa prema djetetu".

''Postoji više vrsta inteligencija kod čovjeka: emocionalna, kognitivna i socijalna. Emocionalna je ona koja se najteže razvija, jer se odnosi na kontroliranje naših osjećaja. U tom smislu, mogu reći da suvremeno doba sa sobom nosi problem da su danas dvadesetogodišnjaci na nivou emotivne zrelosti djeteta od 12 godina. Takva vrsta nezrelosti dovodi do toga da se osjećaji iracionalno iskazuju, te svako intenzivno stanje može biti dovoljan razlog za agresiju kod labilnih osoba'', objašnjava dr Milić.

On kaže da je veliki problem to što se kod očeva odnos prema djetetu razvija kasnije nego kod majki.

''U slučaju Milomira Stankovića radi se o kćeri staroj 15 dana, te bih rekao da je vrlo vjerojatno da je otac još vidi kao opterećenje, smetnju. Da bi muškarac razvio odnos prema djetetu potrebno je da prođe izvjesno vrijeme i da mu dijete počne uzvraćati određenim signalima, da mu se nasmije ili tome slično kako bi se on s dijetom povezao'', objašnjava Milić.

Ovisnici 20 puta rizičniji da počine zločin

Profesor dodaje da se to odnosi na osobe koje naizgled djeluju normalno, a da kod onih kojima je već ustanovljena neka duševna bolest ili psihopatske crte ličnosti rizik k ovakvim incidentima je povećan od tri do devet puta, dok bolesti ovisnosti ovakav rizik mogu povećati i do čak 20 puta.

Na pitanje mogu li se ovakva stanja predvidjeti i gdje tražiti uzrok i prve nagovještaje ovakvog ponašanja, Milić kaže treba obratiti pažnju na nezrela i nerazumna emitiranja osjećanja kod ovakvih osoba.

''Rizični ljudi su impulzivni, jako šutljivi ili skloni durenju. Takve iracionalne reakcije mogu biti neka vrsta pokazatelja. Osim toga, bitan faktor mogu biti i obiteljski odnosi, genetika i naravno ranije ponašanje dotičnih osoba - jesu li su bili skloni pravljenju problema u školi ili kući, zatim je li u pitanju osoba koja je nerealizirana, koja je okrenuta sebi, sve to može biti znak'', objašnjava Milić.

Žene ubijaju djecu zbog velikih psiholoških promjena nakon porođaja

Ovakvi stravični slučajevi bilježe se i kod ženskih osoba, i to uglavnom kod majki koje imaju problem s prihvaćanjem svoje djece, ali kod njih je, prema profesorovim riječima, zastupljena drugačija vrsta problema.

''Žene zaista tijekom trudnoće i porođaja doživljavaju velike psihološke i fiziološke promjene, ne kaže se uzalud da je žena u "drugom stanju". Tada dolazi do hormonskog disbalansa, do postporođajnih depresija... Veliki broj djece se rađa samo da bi se spasio brak, a to sve utječe na dalji razvoj odnosa prema djetetu'', zaključuje Milić.

Crna serija napada na bebe nastavljena je i nedavno kada je majka u tijeku svađe sa suprugom u bijesu iz sve snage bacila svog sina, starog svega 40 dana, na krevet, a onda pokušala da ga baci na pod. Do ovog napada došlo je u Lazarevcu, a slučaj je policiji prijavio bebin otac koji je rekao da ovo nije prvi put kako je njegova žena nasrnula na dijete.