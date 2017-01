Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova u tužbi predanoj Međunarodnom sudu pravde Rusiju optužuje za "terorističke činove i diskriminaciju tijekom njihove protuzakonite agresije", priopćilo je to ministarstvo u ponedjeljak navečer.

Rusija je više puta odbacila tvrdnje da je poslala vojnike ili vojnu opremu u istočnu Ukrajinu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da će na tužbu odgovoriti svim pravnim sredstvima.

Podnošenje te tužbe nema nikakvih direktnih posljedica, no presuda u ukrajinsku korist mogla bi se provesti na sudovima nekih država, te bi teoretski mogla pokrenuti pravne korake prema zamrzavanju ili zapljeni ruske imovine.

Sud u Haagu nije još komentirao slučaj.

Kijev je Moskvu tužio i na Međunarodnom kaznenom sudu, te na Europskom sudu ljudskih prava, a ukrajinske energetske tvrtke Ukrnafta i Stabil zatražile su od Stalnog arbitražnog suda UN-a odštetu za investicije koje su propale ruskom aneksijom Krima.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako proučava ukrajinske tvrdnje, no da Kijev nije pokazao interes za međusobni dijalog. Dodaje kako je od Ukrajine zatražilo odgovore o pravima etničkih Rusa i ruskih govornika u Ukrajini, no da im oni na to nisu valjano odgovorili. (Hina)