Zapadni mediji raspisali su se o ponašanju američkog predsjednika Donalda Trumpa na summitu NATO-a održanog prošlog tjedna.

Kad na summit dođe paleta živopisnih likova, a sve ih predvodi Donald Trump, događaj koji bi inače ostao u sjeni suhoparanog izvještavanja, danima nakon što je završio i dalje puni medijski prostor.

Druženje zapadnog saveza vojnih prijatelja održan u tjednu na izmaku ostat će zapažen, osim po porukama i po ponašanju sudionika, a ponajviše onoga u kojeg su bile uprte sve oči – američkog predsjednika.

Washington Post Trumpovo ponašanje nazvao je ''nacionalnom sramotom'', AFP ''nediplomatskim ponašanjem'', Daily Beast ružnim isticanjem da je Amerika na prvom mjestu, a nisu nezapaženo prošli niti njegovo odgurivanje crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, ''muško'' rukovanje s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, trenuci u kojima je stajao sam i nije ulazio u interakciju s drugim sudionicima…

Brutal details on Trump's interactions with NATO peers. Far cry from obsequiousness & real sense of camaraderie, rebuilding in Saudi. pic.twitter.com/b9EDuKCSMp