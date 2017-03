Software nazvan Greyball, identificira službenike koji pokušavaju uhvatiti vozače Ubera i uskratiti im rad.

Kako je Uber često u sukobu s vlastima i konkurencijom, Greyball je korišten kako bi se osigurao rani pristup gradovima u kojima njegovi operatori nisu autorizirani za rad, piše The New York Times.

U većini slučajeva, lokalni službenici htjeli su osigurati da kompanija bude podvrgnuta istim uvjetima usluge za koju je potrebna legalizacija (legislation).

Postojanje Greyballa potvrdila su The New York Timesu četiri bivša Uberova zaposlenika. Program je otkrivao regulatore koji su se predstavljali kao obični putnici, prikupljajući podatke o lokaciji korištenoj kada su naručivali taksi i određivali podudara li se to s vladinim uredima. Također su provjeravali informacije o kreditnim karticama kako bi se ustvrdilo je li korisnik povezan s državnim institucijama.

Uber je čak posjećivao trgovine telefonima kako bi ušao u trag pametnim telefonima koje su kupovali državni službenici koji su imali i po nekoliko računa u Uberu samo kako bi ulovili njihove vozače.

Nakon što se ustanovilo da pojedinac pokušava uhvatiti vozača Ubera, priložila bi mu se lažna Uberova aplikacija, s fiktivnim taksijima, a ako bi i uspjeli rezervirati pravu vožnju, njihova bi rezervacija bila poništena.