Čelnici 28 zemalja članica NATO-a okupit će se u četvrtak u Bruxellesu na kratkom sastanku na vrhu na kojem prvi put sudjeluje američki predsjednik Donald Trump.

Trumpove su izjave o zastarjelosti Saveza i o Brexitu kao odličnoj stvari izazvale priličnu uznemirenost u Europi. Čelnici NATO-a, među kojima će biti i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, okupljaju se na summitima svake dvije godine, no ovaj je sastanak iznimka, a povod je otvaranje novog sjedišta, koje se nalazi točno preko puta starog sjedišta u bruxelleskom predgrađu Evere.

Urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović u Dnevniku se javila uživo iz Bruxellesa te analizirala predstojeći sastanak.

„Na summitu u novoj zgradi sjedišta NATO saveza u Bruxellesu raspravljat će se o protuterorizmu i financijama. Države inzistiraju da se NATO kao jedinstvena cjelina uključi u borbu protiv Islamske države. Plan još nije jasan, ali takav stav jasno uključuje svaku državu članicu bez iznimke“, kazala je Petrović.

"Trump je revidirao svoja stajališta o NATO paktu"

Podsjetila je i kako je Donald Trump revidirao svoja stajališta o NATO savezu te više ne govori da je dosadan i neučinkovit te da ga se treba raspustiti.

„Trump je konačno shvatio da je NATO savez jedan od temelja američke vanjske politike, a Europa njezino sidrište. Ipak, ne odustaje od novaca. SAD i dalje traži da svaka zemlja članica izdvoji dva posto BDP-a za obranu. Tražit će da do kraja godine sve zemlje članice donesu plan kako će to postići. Trump se vodi svojom trgovačkom logikom 'No pain, no gain'. On smatra da SAD ne može sam snositi 70 posto cijelih financijskih gabarita NATO-a“, kazala je Petrović.

Crnogorski predsjednik kao poseban gost

Donald Trump će se nakon današnjeg susreta s papom u četvrtak ujutro sastati s čelnicima Europske unije, a na NATO summitu je kako poseban gost pozvan crnogorski predsjednik.

„Crna Gora je na pragu ulaska u NATO. Bilo je tu drž', ne daj i nakon svih borbi Rusije i zapada ona će uskoro ući. To je jedna bitna strateška poruka NATO saveza. Ulazak Crne Gore u NATO, ulazak u jedan mali euroatlantski neintegrirani prostor, ali prostor u srcu Europe u kojem su ulozi jako veliki“, kazala je Petrović.

