Američki predsjednik Donald Trump ponudio je pomoć smrtno bolesnom britanskom dječačiću u objavi na Twitteru u ponedjeljak nakon što njegovi roditelji nisu na sudu uspjeli izboriti dozvolu da ga se podvrgne eksperimentalnom liječenju u Sjedinjenim Državama.

Charlie Gard, desetomjesečni dječačić, zatekao se u središtu pravne bitke između svojih roditelja, koji ga žele liječiti u Americi, i stručnjaka u bolnici u Londonu koji smatraju da je terapija o kojoj je riječ eksperimentalna i da mu neće pomoći.

"Ako možemo pomoći malenom #CharliejuGardu, kako kažu naši prijatelji u Ujedinjenom Kraljevstvu i Papa, bilo bi nam veliko zadovoljstvo da to učinimo", poručio je Trump.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.