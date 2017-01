"Nakon dugog razmišljanja odlučila sam ostati u New Yorku zbog drugih poslovnih mogućnosti i neću raditi u novoj administraciji", stoji u priopćenju Monice Crowley, autorice i komentatorice na Fox Newsu, objavio je Washington Times.

Budući savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn potvrdio je to povlačenje.

Monicu Crowley, koja ima doktorat iz međunarodnih odnosa, Donald Trump je 15. prosinca imenovao na mjesto savjetnice za strateške komunikacije u Vijeću nacionalne sigurnosti, što je ključno mjesto Bijele kuće.

Afera je počela 7. siječnja kada je CNN otkrio desetke plagiranih dijelova u knjizi Monice Crowley "What the (Bleep) Just Happened", koju je 2012. objavio HarperCollins. Izdavač je djelo povukao iz prodaje tri dana poslije.

Prijelazna ekipa Donalda Trumpa isprva je branila svoju savjetnicu i tvrdila da se radi o političkom napadu odvlačenja pozornosti s pravih problema s kojima je zemlja suočena, ali nije opovrgnula optužbe za plagijat.

Zatim je stranica Politico otkrila i primjere plagijata u doktoratu Monice Crowley iz 2000. na sveučilištu Columbia u New Yorku, a na temu diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Država i Kine. (Hina)