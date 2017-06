Svjetski čelnici oštro su u nedjelju osudili teroristički napad u Londonu i poslali svoje izraze sućuti i solidarnosti britanskom narodu i vlastima.

"Francuska je uz Britaniju više nego ikada. Moje su misli sa žrtvama i njihovim voljenima", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Napadači su se u subotu navečer zaletjeli kombijem u pješake na Londonskom mostu i nakon toga noževima napadali prolaznike na ulicama i posjetitelje obližnjih barova u Borough Marketu, usmrtivši šest osoba i ozlijedivši najmanje 48.

Američki predsjednik Donald Trump napisao je na Twitteru: "Što god Sjedinjene Države mogu učiniti kako bi pomogle Londonu i Ujedinjenom Kraljevstvu, mi ćemo biti tu - mi smo s vama. Bog vas blagoslovio".

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!