U Srbiji je otkrivena i zaplijenjena nova sintetska droga koja je do 800 puta jača od marihuane, objavio je u srijedu beogradski tisak pozivajući se na ministarstvo zdravlja.

Riječ je se o psihoaktivnom sastojku - sintetičkom kanabinoidu, koji kod ljudi može izazvati teške zdravstvene poremećaje i oštećenja, piše list Blic naglašavajući ekskluzivnost te informacije.

"Ovo je svjetski važna vijest, obzirom na to da će informaciju iz Srbije, preko Sustava ranog upozoravanja, dobiti sve zemlje Europske unije. Kod nas će ova droga odmah biti stavljena na listu zabranjenih psihoaktivnih sastojaka, a učinit će to i ostale zemlje nakon informacija koje su dobili od nas, s obzirom na to da je u Srbiji prvo otkrivena", kazala je dr. Jelena Janković, voditeljica Centra za rano upozorenje o novim psihoaktivnim tvarima u ministarstvu zdravlja.

Novi psihoaktivni sastojak, koji je po svojoj strukturi sintetički kanabinoid (5F-MDMB-PINACA), otkriven je i identificiran u koordiniranoj suradnjii ministarstava zdravlja i unutarnjih poslova, a njezino djelovanje može izazvati teške posljedice.

"Sintetički kanabinoidi imaju 100 do 800 puta jače djelovanje od kanabisa i javljaju se o u obliku smole, bijelog praha, kristala, ulja, biljne mješavine. U EU su danas prijavljene 134 vrste sintetičkih kanabinoida i to je najveća kemijska skupina koja se prati u Sustavu ranog upozoravanja. Proizvodi se najčešće u Kini i Indiji, a često se pakira u Europi", objašnjava dr. Janković.

Ona kaže da je u Europi samo tijekom 2014. godine otkrivena 101 nova psihoaktivna supstancija, a u posljednjih pet godina na europskoj razini više od 600.

Europska agencija za narkotike i ovisnost, sa sjedištem u Lisabonu, iznijela je prošlog tjedna u svom godišnjem izvješću "zastrašujuće podatke prema kojima su novi snažni sintetički opijati, koji imitiraju djelovanje heroina i morfija, sve veća zdravstvena prijetnja u EU", navodi Blic.

U prosjeku, ta agencija je svakog tjedna tijekom 2016. identificirala više od jedne nove psihoaktivne supstancije pristigle na tržište EU, a krajem prošle godine je proučavala više od 620 novih psihoaktivnih tvari koje su se pojavile prethodnih godina.

U izvješću, temeljenom na istraživanju stanja u 35 europskih država, spominje se kako je sve veći broj mladih izložen rastućem broju novih opojnih i vrlo opasnih sintetskih droga koje dolaze u do sada nepoznatim oblicima, poput kapljica i sprejeva za nos.

Među tim drogama su kanabinoidi, opioidi, benzodiazepini i katinoni, poznatiji kao "soli za kupanje" i posebno opasni fentanili, koji su 60 puta jači od heroina, a često se s njim i miješaju. Ulična imena za fentanile su brojna, poput Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Jackpot, Murder 8, TNT, Tango and Cash i druga, piše beogradski list u povodu otkivanja nove droge - sinntetičkog kanabinoida, jačeg od marihuane i do 800 puta. (Hina)