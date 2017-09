Ministar vanjskih poslova Ri Yong-ho Sjeverne Koreje kaže da Pjongjang zadržava pravo srušiti američke bombardere u međunarodnom zračnom prostoru.

Američki predsjednik objavio je rat Sjevernoj Koreji, smatra Ri Yong-ho, ministar vanjskih poslova Sjeverna Koreje, protumačivši tako jedan od Trumpovih tweetova u kojima je predsjednik SAD-a komentirao Kim Jong Una.

''Cijeli svijet bi trebao zapamtiti da je SAD prvi proglasio rat našoj zemlji'', rekao Ri je reporterima u New Yorku.

''Budući da nam je SAD proglasio rat, zadržavamo pravo srušiti američke bombardere, čak i kada nisu u zračnom prostoru naše zemlje'', dodaje.

Objava Donalda Trumpa na društvenoj mreži Twitter koja je posebno uznemirila Izvrsnog vođu i potaknula ovakvu odluku glasi: ''Upravo sam čuo govor sjevernokorejskog ministra vanjskih poslova u UN-u. Ako odražava misli malog raketnog čovjeka, neće ih još dugo biti!''



