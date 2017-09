Američki predsjednik Donald Trump je objavom na Twitteru komentirao govor sjevernokorejskog ministra vanjskih poslova pred Općom skupštinom UN-a.

Nakon što je Ri Yong Ho, ministar vanjskih poslova Sjeverne Koreje, održao govor pred Općom skupštinom UN-a, u kojem je zaprijetio SAD-u, oglasio se i američki predsjednik Donald Trump.

"Upravo sam čuo govor ministra vanjskih poslova Sjeverne Koreje u UN-u. Ako prenosi misli "malog čovjeka rakete", neće još dugo biti ovdje", poručio je Trump putem Twittera.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!