Ovakvu odluku tijekom dana donio je posebni operativni stožer županijske vlade uspostavljen kako bi pratio stanje prouzročeno onečišćenjem zraka i poduzimao potrebne mjere a sukladno toj odluci u nedjelju u 7 sati na snagu stupa režim vožnje poznat kao par-nepar a odnosi se na zadnju brojku na registracijskim pločicama vozila.

U nedjelju će kroz Sarajevo biti zabranjeno prometovanje vozilima čije registracije završavaju parnom brojkom a dan kasnije takva zabrana vrijedit će za ona s neparnim zadnjim brojkama na registracijskim pločicama i ona uključuje i vozila registrirana u inozemstvu.

Režim naizmjeničnog prometovanja, kako je pojasnio županijski ministar prometa Čedomir Lukić, mijenjat će se svakodnevno u ponoć.

Ova mjera ne odnosi se na vozila policije, Ministarstva obrane, javnog gradskog prijevoza, komunalnih tvrtki, vozila sa diplomatskim pločicama te na hitnu pomoć, civilnu zaštita i vatrogasce kao i na vozila za opskrbu lijekovima i namirnicama.

Kazne za nepoštivanje ovih restriktivnih mjera su od 500 do 1000 konvertibilnih maraka (250 do 500 eura) za fizičke odobe a za tvrtke odnosno pravne osobe i do pet tisuća KM (2500 eura).

Ograničenje u prometovanju moronih vozila kroz Sarajevo nametnuto je nakon što su tijekom dana na mjernim postajama u gradu izmjerene koncentracije prašine u zraku prosječne vrijednosti veće od 400 mikrograma po prostornom metru.

Prema propisima koji su na snazi u BiH gornja dopuštena granica je 50 mikrograma što je dvostruko više u usporedbi s ekološkim standardima koji su na snazi u Europskoj uniji. (Hina)