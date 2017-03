Sve je počelo jedne večeri u rujnu 2016. godine. Tinejdžer iz Kalifornije hodao je s posla prema kući, putem dužine preko 11 kilometara, gledajući svoja posla, no onda ga je zaustavila policija. Mnogi bi pomislili da priča ovdje postaje komplicirana na loš način, no za Jourdana Duncana, danas 19-godišnjeg mladića afroameričkog porijekla, tu je priča tek krenula nabolje.

Duncan je do tog trenutka već dva mjeseca išao pješke na posao iz mjesta Benicia u mjesto Vallejo, a sve zato što nije imao novca da plati skup popravak automobila koji mu se pokvario. Riječ je bila o Volvu iz 2001. godine.

No, te jedne rujanske noći, oko 23 sata, Duncana je zamijetio lokalni policijski kapetan Kirk Keffer, koji je bio na dužnosti tu noć i provodio ophodnju. Kefferu je bilo čudno vidjeti mladića u gluho doba noći kako hoda industrijskom zonom, jer obično u to doba tamo se ne može vidjeti žive duše da hoda po cesti pa ga je odlučio zaustaviti i provjeriti o čemu je riječ.

Od straha do šoka

Duncan je isprva mislio da je nešto krivo napravio i pobojao se da će ga Keffer možda privesti ili nešto. No to nije bio slučaj. Duncan je policajcu objasnio da već dva mjeseca hoda od kuće prema poslu i nazad, na što je ovaj šokiran počistio stvari sa suvozačkog mjesta te ponudio, sad šokiranom Duncanu, prijevoz do kuće, što je ovaj i prihvatio.

Ako se pitate kako to da Duncan nije mogao skupiti novac za popravak, odgovor je u tome da je imao važnije prioritete. Godine 2015. je maturirao pa se zaposlio u Pro-Form Laboratorijima u svibnju 2016. godine, gdje radi na pakiranju proizvoda. Njegov prioritet bio je skupiti novac za fakultet, no priznao je Kefferu da mu je najveća želja postati prometnim policajcem u sklopu Kalifornijske patrole autocesta, kako bi slijedio stope svojih rođaka, koji su isto tako bili policajci.

Vožnja je trajala 15 minuta i dok je Duncan vrlo brzo ugodni susret s policajcem pospremio u lijepa sjećanja, Keffera je kopkalo to što tinejdžer nije mogao ostvariti svoje snove i što hoda više od jedanaest kilometara do posla pa onda i nazad. Razgovarao je sa svojim vodirteljem smjene i rekao mu sve o susretu s Duncanom.

Samo dan kasnije...

"On hoda pet sati dnevno i mislim da bi ga se trebalo nagraditi. Što ako mu mi pomognemo?", upitao je Keffer kolegu i nakon tog stvari su se počele mijenjati za Duncana, i prije nego što je on toga uopće bio i svjestan.

Samo dan kasnije, Udruga policajaca Benicije, prikupila je 500 dolara za pouzdan bicikl, kojim bi Duncan mogao bez većih problema svaldati navedeni put, koji je mjestimice i dosta strm.

Keffer je Duncana iznenadio poklonom par dana kasnije. "Htjeli smo priznati tvoj naporan rad i predanost onome što radiš te primjer koji postavljaš drugim tinejdžerima. Nadamo se da će ti ovo pomoći da lakše prijeđeš put", rekao mu je Keffer.

Novi šok i medijska pozornost

Mladić je ostao bez riječi isprva, no bio je iznimno zahvalan policiji na pažnji. Priča je nakon toga stigla u medije, kako to obično biva, a Jourdan Duncan uskoro je bio poželjan gost, prvo većine lokalnih, pa onda i nacionalnih medija. Svoju priču ispričao je za Washington Post i CNN, između ostalih.

Bicikl je njegov put sve na svega sat vremena u jednom smijeru i što se većine tiče, priča je dobila najbolji mogući sretan završetak. No, policajci dobročinitelji, nisu htjeli stati samo na tome. Pokrenuli su GoFundMe račun i počeli skupljati sredstva za Duncana, da bi u knačnici, nakon što su više puta zbog reakcija iz lokalne zajednice morali podizati limit, podignuli cilj na nevjerojatnih 50.000 dolara za Duncana.

"Podigli smo cilj na 50.000 dolara u nadi da će Jourdan iskoristiti taj dar kako bi postigao svoje snove, nakon što popravi automobil. Da financira svoje školovanje i snove", objavila je navedena policijska udruga. Na kraju su prikupili više od 42.000 dolara.

"Pred njim je blistava budućnost"

Duncan je još jednom ostao bez teksta i šokiran. "Nikad to ne bih mogao niti zamisliti. To je nevjerojatno", rekao je za Washington Post.

"To je tvoj novac. Nikad ti ne bih rekao što da činiš s njim,već da s njim napraviš točno ono što želiš", rekao je Keffer Duncanu, nakon što ga je ovaj zatražio za savjet oko toga što i kako s tolikim novcem.

Duncan je kupio VW Passata iz 2003. godine u "savršenom stanju", kako je rekao. Policajac Keffer bio je ponosan njegovom odlukom, jer je auto platio svega 2900 dolara.

Duncan je u siječnju upisao Solano Community College te pohađa već prvi semestar na tom fakultetu. Njegov konačan cilj je prebaciti se na puni četverogodišnji studij, diplomirati inženjerstvo te se nakon tog okušati i na policijskoj akademiji.

"Strašno sam ponosan na njega. Mogao je taj novac potrošiti na mnogo drugih načina ali nije. Stao je i upitao me za savjet, to puno znači... Pred njim je blistava budućnost. Samo se nadam da će tim putem i nastaviti", zaključio je policajac doista prevelikog srca.