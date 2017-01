Opet iskri na znanstvenoj sceni. Tomislav Janović prijavio je ministra Barišića za plagijat, a Ante Čović sada njemu prijeti prijavom. Čović tvrdi da je Janović prije tri godine napredovao u znanstvenom zvanju kao autor knjige koja je tek sada izdana.

"Kolega sigurno ima odluku matičnog odbora kojom je izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika. Na temelju knjige koja je izašla u sasvim drugom izdanju 3 godine poslije'', kaže Čović.

Janović tvrdi da se nije ogriješio o zakon. Kaže, prilikom prijave jedan rad uvijek smije biti u postupku objave - a knjigu je upravo tako on i prijavio.

"Mi smo popravljali još nešto tekst, čekalo se da se objavi od strane izdavača, pitajte njega zašto je to tako dugo trajalo", dodaje Janović.

Čović ga optužuje, umjesto planiranih 60, knjiga je objavljena na više od 200 stranica.

"Ja bih rekao Tamagoči knjiga, dakle knjiga koju vi uredno dohranjujete i ona raste, a zapravo je u virtualnom prostoru kao one famozne igračke", kaže Čović.

''Neznatno je dorađivana i to u dijelovima koje smo mi kao koautori smatrali važnima za kvalitetu knjige", kaže Janović.

Čović priprema prijavu protiv njega, a Janović upozorava na - tajming.

"Nevjerojatno je da to sada čini i to putem medija i to u trenutku kad je fokus na ministrov plagijat", kaže Janović.

''Ne bih rekao da je to osveta nego problem koji me profesionalno muči", kaže Čović.

Dvojac je već bio i na sudu. Čović je Janovića, tužio za klevetu. Presudu je kaže Janović- izgubio.

Ovakve optužbe na znanstvenoj sceni nisu rijetkost jer ne postoje ujednačeni etički kriteriji – što je dopušteno, a što ne.

"Kad uspoređujete Janovića i Baršića, Janović ima balvan u oku, a Barišić ima trun u oku", kaže Čović.

"Čak i kad bi ispalo točno da sam ja za nešto kriv, ne znam kako bi to moglo amnestirati ministrov plagijat", rekao je Janović.

A sporna fusnota Pave Barišića, nakon osam godina, na internetu je u prvoj verziji sada ispravljena.

Nakon burnih reakcija na mišljenje odbora za etiku sada u njoj uz citat stoji i ime Stephena Schlesingera.



Ali očito je da se svađama u akademskoj zajednici ne nazire kraj.