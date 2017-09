Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je poručio kako riječi i djela Sjeverne Koreje predstavljaju opasnost za SAD.

Nije trebalo dugo čekati na reakciju SAD-a nakon što je Sjeverna Koreja izvršila šesti nuklearni test, tijekom kojeg je, kako tvrdi, uspješno testirala hidrogensku bombu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump na Twitteru je napisao:

"Sjeverna Koreja provela je veliki nuklearni test. Njihove riječi i djela i dalje su neprijateljska i opasna za SAD", poručio je Trump.

Ubrzo je objavio i novi tweet u kojem je poručio kako je Sjeverna Koreja odmetnuta nacija koja je postala velika prijetnja i sramota za Kinu, koja pokušava pomoći, ali bezuspješno.

U trećoj uzastopnoj objavi Trump je poručio:

"Južna Koreja otkriva da, baš kao što sam im rekao, njihovi razgovori o smirivanju situacije sa Sjevernom Korejom neće funkcionirati, oni razumiju samo jednu stvar", poručio je Trump.

Birtanski ministar vanskih poslova Boris Johnson također je osudio testiranje nuklearno oružje i poručio kako su "sve opcije na stolu".

Za Sky News je izjavio kako ne postoji jednostavno vojno rješenje jer nijedna opcija nije dobra.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017