"Računam s tim da će u Austriji doći k razumu i da će odustati od svog otpora prema uvođenju cestarina i u Njemačkoj. Austrija na kraju krajeva, već 20 godina ubire pristojbe za korištenje svojih autocesta", rekao je njemački ministar prometa Alexander Dobrindt iz Kršćansko-socijalne unije (CSU).



On je izrazio nerazumijevanje za otpor Austrije uvođenju cestarina za osobne automobile i u Njemačkoj.



"Nije baš europski kada Austrija 20 godina od stranaca traži da sufinanciraju gradnju i održavanje svojih autocesta, a isto ne dopuštaju Njemačkoj", rekao je Dobrindt koji je istodobno naglasio kako se nada da ovakvo ponašanje Austrije neće nauditi dobrosusjedskim odnosima.



Austrijski ministar prometa Jeoreg Leichtfried iznova je oštro kritizirao njemački zakon o naplati cestarina te je u Bruxellesu organizirao sastanak s kolegama iz zemalja koje graniče s Njemačkom kao i Slovenije, Mađarske i Velike Britanije.



Austrija, ali i njemački susjedi poput Nizozemske i Danske, kritiziraju dio zakona koji njemačkim vozačima omogućava da iznos potrošen na godišnju cestarinu koja bi, ovisno o zapremnini i količini ispušnih plinova, stajala najviše 130 eura, kompenziraju kroz smanjeni porez na osobna vozila.



S obzirom da od istog sustava ne mogu profitirati i građani Europske unije čiji automobili nisu registrirani u Njemačkoj, njemački susjedi to smatraju povredom EU pravila po kojima svi građani Unije moraju biti tretirani jednako pred zakonima. Novi zakon, kako je istaknuo Leichtfried, jasno diskriminira građane EU-a. Austrijski ministar je najavio i moguću tužbu protiv, kako je rekao, "CSU cestarine".



Cestarine za osobna vozila su projekt bavarskog CSU-a koji je još tijekom predizborne kampanje 2013. bavarskim biračima obećao uvođenje cestarina kako bi i susjedi, isto kao i njemački vozači kada prijeđu granicu, plaćali cestarine. Istodobno je obećano kako njemački vozači neće biti dodatno financijski opterećeni.



Protiv uvođenja ovakvog oblika cestarine su isprva bili i sestrinska stranka CDU kao i koalicijski partner SPD, ali se u međuvremenu popustili pred pritiscima CSU-a. Protiv cestarina su i dalje oporbene stranke Zeleni i Ljevica koje dvoje oko financijske isplativosti čitavog projekta i smatraju da CSU ovakvim ponašanjem "škodi ugledu Njemačke u Europi".



Prema danas prihvaćenom modelu, koji je primijenjen nakon primjedbi Europske komisije na prvi oblik zakona, domaći vozači bi plaćali obaveznu godišnju cestarinu, a strani bi plaćali vinjete. Desetodnevna vinjeta bi tako stajala od 2,5 do 25 eura ovisno o veličini automobila i emisiji štetnih plinova.



Uvođenje naplate cestarina očekuje se za kraj ove ili početak sljedeće godine. (Hina)