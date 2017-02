U bavarsku prijestolnicu stiglo je više od 500 političara i poslovnih ljudi koji će sljedeća tri dana raspravljati o aktualnim sigurnosnim izazovima. Među njima je i 30 šefova država i vlada. S posebnom se pozornošću prate nastupi novih američkih dužnosnika. U München stiže i američki potpredsjednik koji će prema najavama pokušati umiriti europske saveznike nakon dosadašnjih izjava predsjednika Trumpa o Rusiji i NATO-u.

''NATO ima vrlo jasan stav da s Rusijom traži dijalog, težimo ka konstruktivnijem odnosu. Rusija je naš najveći susjed i u vremenima kada su pojačane vojne aktivnosti duž naših granica, kada su pojačane napetosti, uvjeren sam u potrebu dijaloga između NATO-a i Rusije", poručio je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

Na konferenciji o sigurnosti sudjeluju i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier. Sve prati reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak koji nam se iz Münchena javio netom prije početka vijesti.

''Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nazočila je svečanom otvorenju sigurnosne konferencije. Sinoć je imala izlaganje o stanju u jugoistočnoj Europi, a upravo će to biti i glavna tema svih njezinih susreta. Podsjetit ću, ona će se tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana susresti s devet predsjednika država. Prvi sastanak je već odradila.

Susrela se s predsjednikom Azerbajdžana s kojim je razgovarala o mogućnostima poboljšanja političke, a osobito gospodarske suradnje između dvije zemlje koje apsolutno nemaju otvorenih pitanja. Tijekom dana trebala bi se susresti i s nekim iz američke administracije, iz njihovog izaslanstva još uvijek nema službene potvrde s kim, kad i gdje će razgovarati.

Inače ovdje je sve podređeno američkoj delegaciji, ovo je prvi međunardoni izlazak Trumpove administracije. Došli su potpredsjednik Mike Pence i ministar obrane James Mattis i svi s nestrpljenjem iščekuju što će oni ovdje reći. Neslužbene informacije kažu kako će potvrditi snažno partnerstvo između SAD i EU. Naravno, ova konferencija blokirala je centar Münchena. Ovdje je nemoguće ući i pristupiti bez službene propusnice, a tako će biti i iduća dva dana dok konferencija traje'', izvijestio je Andrija Jarak.

Mattis upozorio na "luk nestabilnosti" na rubu Europe

Američki ministar obrane Jim Mattis upozorio je u petak u Muenchenu na "luk nestabilnosti" na periferiji Europe i pozvao europske saveznike da podnesu "pošteni" udio u troškovima kolektivne obrane.

"Naša zajednica naroda izložena je na više frontova, na periferiji NATO-a i šire stvara se pravi luk nestabilnosti", rekao je Mattis na otvaranju konferencije o sigurnosti u Muenchenu.



U svom prvom posjetu Europi pozvao je saveznike da ne "zatvaraju oči pred stvarnošću" međunarodnog terorizma i ostalih geopolitičkih prijetnji.



"Savez mora biti ujedinjen protiv tih prijetnji našoj slobodi i demokraciji", naglasio je.



Njemačka ministrica Ursula von der Leyen upozorila je da borbu protiv radikalnog islamizma, pogotovo protiv Islamske države (IS) ne treba pretvoriti u rat protiv svih muslimana.





"Moramo paziti da se ta borba ne pretvori u borbu protiv islama i muslimana općenito", rekla je, aludirajući na kontroverznu protuimigrantsku uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa.



On je u srijedu najavio novu uredbu koja bi trebala zamijeniti raniju odluku o zabrani ulaska u SAD državaljanima sedam muslimanskih zemalja. Republikanski predsjednik tvrdi da je uredba bila potrebna kako bi se SAD zaštitio od terorističkih napada.



Trump je u predizbornoj kampanji izazvao zabrinutost saveznika ocijenom da je NATO "zastario" i apelirao na europske članice da više izdvajaju za kolektivnu obranu.



Mattis je u srijedu na sastanku ministara obrane NATO-a u Bruxellesu dao ultimatum saveznicima da povećaju obrambene proračune ili će SAD, koji financira 70 posto troškova NATO-a, smanjiti svoj doprinos.



Slično je, ali nešto blaže, ponovio i u Muenchenu. "NATO se mora prilagoditi da bi ostao vjerodostojan", rekao je bivši general američke vojske. "Svi moraju dati pošteni udio u financiranju kolektivne obrane", istaknuo je.



Na apele Washingtona ubrzo su pozitivno odgovorili Von der Leyen i njemački ministar financija Wolfgang Schaeuble.



"To je pitanje sigurnosti, moramo to učiniti zajedno, unutar NATO-a i europski udio učiniti učinkovitijim. Europska obrambena unija korak je u tom smijeru. Moramo na to potrošiti više novca, to smo obećali i to ćemo ispuniti", istaknuo je Schauble.



Njemačka je najjače europsko gospodarstvo, ali na obranu troši 1,2 posto svog proračuna, manje od NATO-ova cilja od dva posto.



Von der Leyen je obećala da će Berlin nastaviti trend iz prethodnih godina kada je vojni proračun povećan devet posto, ali će za cilj od dva posto BDP-a trebati neko vrijeme.



Iako je Mattis i u Bruxellesu i u Muenchenu umirio saveznike i potvrdio predanost SAD-a Sjevernoatlanskom savezu, europske članice tražit će odgovore i o odnosu nove administracije prema Rusiji.



Očekuje se da će više o tome u subotu razgovarati njemačka kancelarka Angela Merkel i američki potpredsjednik Mike Pence koji će se priključiti jakom američkom izaslanstvu na minhenskoj konferenciji.(Ma.B/Hina)

