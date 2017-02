Konferenciju u Münchenu prati i reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak i kaže da su sigurnosne mjere u tom gradu, trenutno na najvišoj mogućoj razini, ali i da američki predstavnici još uvijek nisu stigli na konferenciju.

"Predsjednici i premijeri vodećih zemalja svijeta dat će odgovore na pitanje je li došao kraj poretku kakvog poznajemo i gdje je uopće svijet nakon Brexita i Trumpovog izbora za američkog predsjednika te kako riješiti krizu u Ukrajini i Siriji i u konačnici, kakva će biti budućnost NATO saveza. Predsjednik i organizator te konferencije danas je rekao kako sigurnosna situacija u Europi nije bila lošija od Drugog svjetskog rata, a da je u pravu, potvrđuju brojni teroristički napadi koji se događaju na području starog kontinenta. Dakle, pod hitno treba popraviti taj narušeni sigurnosni sustav, a to iziskuje milijarde eura ulaganja", izvještava Jarak iz Münchena.

"Zanimljivo je da je ova konferencija i prvi izlazak Trumpove administracije na međunarodnu scenu i moram reći da je ovdje sve podređeno njima. Još se uvijek dorađuje protokol, jer organizatori ne znaju kad će oni uopće doći u München. Najavljeni su američki potpredsjednik Mike Pence te američki ministar obrane James 'Mad Dog' Mattis", kaže Jarak.

Hrvatsko izaslanstvo u Münchenu, dodaje Jarak, predvodi hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se treba susresti s devet predsjednika država te aktivno sudjelovati u radu konferencije. Predsjednica je već i završila svoje prvo izlaganje te je u njemu govorila o situaciji na jugoistoku Europe te apostrofirala dvije stvari - jačanje islamskog radikalizma u BiH i sve učestalije miješanje Rusije u unutarnje stvari susjednih država, kaže Jarak i dodaje da je pod tim Predsjednica vjerojatno mislila na Srbiju.

Naš reporter je razgovarao s Predsjednicom prije početka konferencije i evo što mu je rekla.

"Ova je konfrencija značajna svake godine, nekako postavi agendu, sigurnosnu agendu za tekuću godinu. A ove godine još više obzirom da će doći predstavnici nove američke administracije još ćemo čuti ono što smo svi zaintresirani a to je kakv će biti kako se planira odnos između SAD-sa i Europe u sigurnosnoj politici. Ja vjerujem u transatlantsko partnrestvo, ali isto tako očekujem da će se čuti lagano kritičke note u odnosu na europske država pogotovo one koje ne zadovoljavaju onih 2 posto BDP-a za obrambeni proračun. Ali nema samo to, nego ulaganje i u razvoj i tehnologiju", ističe predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Predsjednica bi se trebala sastati i s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim, a Jarak dodaje kako se stječe dojam da joj je izuzetno stalo do tog sastanka, s obzirom na brojne disonantne tonove u posljednjih nekoliko mjeseci.

Jarak od Predsjednice doznaje kako je najvažije razgovarati o poboljšanju gospodarskih odnosa između dvije zemlje ali jednako tako razgovarati i o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe.

"Predsjednica kaže da bi voljela kad bi Rusija u Hrvatskoj vidjela snažnijeg sugovornika, kad je riječ o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe", ističe na kraju Jarak.

Središte Münchena je zbog konferencije u potpunoj policijskoj blokadi.