Kellyanne Conway zauzela je prilično zanimljivu pozu kako bi u Ovalnom uredu svojim mobitelom fotografirala američkog predsjednika Donalda Trumpa i predstavnike sveučilišne zajednice.



Nakon što je agencija AFP objavila fotografiju na Twitteru, stigla je i lavina komentara.



"Kakvo otmjeno sjedenje u Ovalnom uredu. Kellyanne očito nije razmislila kako pravilno sjediti u haljini".

@AFP such a classy way to sit in the Oval Office.. KellyAnne clearly was not taught how to sit properly in a dress... — Ms. Maggie (@MissMaggie1971) February 28, 2017



"Uf, zažalit će zbog ove fotografije."



"S ovakvim sjedenjem, taj sastanak nitko ne može shvatiti ozbiljno."

Now, you can't expect us to take this "meeting" seriously when this is the setting. pic.twitter.com/IAx34PlliM — deray mckesson (@deray) February 28, 2017